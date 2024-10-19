Şark tercihleri

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ekim 2024 20:30
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Slm arkadaşlar. 1. Tercih : Artvin mi , Ardahan mı . Neden ? Yorumlariniz için teşekkürler

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