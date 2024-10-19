Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
19 Ekim 2024 20:48
eğitim tayini
eğitim hakkı mazaret tayini istemek için 2 yıllık örgün ögrenimi bakanlık kabul ediyor mu?

kzbn3
Aday Memur
19 Ekim 2024 20:49
bilgisi olan cevaplayabilir mi

FdlCftcdl
Aday Memur
19 Ekim 2024 21:54

Hayır 4 ve üzeri sadece

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

AÖF Lisans Tamamlama Unvan değişikliğiEş durumu tayini redAsmye geçiş maaşBecayiş 657 Tıbbi Sekreter Diyarbakır verilirYaşlı Bakım Atamaları 65 puana düşer mi?eş durumu tayiniKahramanmaraş hastaneleri hakkında bilgi Hemsirelik Lisans tamamlama4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline direkt geçiş

Sözlük

İnsan ulaşamadığı herşeyin delisi Ulaştığı herşeyin nankörüdür. 3 f16 gökçen 9 Bugün olanlar 2 Zerengökçe 3 Galatasaray 1 dişil enerji 1 iş yerinde kahvaltı 5 iskandinav çıtası 1 mugayir 1 eski sevgiliden arkadaş olur diyenler 1

Son Haberler

Ali Yerlikaya: Muhtarlık milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıİlk ara tatil ne zaman?Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe mesajBakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttikYenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi