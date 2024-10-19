Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ekim 2024 21:45
sınıf değişikliği
YHS sinifinda çalışan bir meslek lisesi mezunu THS sınıfına sınavsız bakan oluru ile geçebilir mi bakan atayabilirmi?

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