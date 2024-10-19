Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Ekim 2024 22:08
657 den KİT e geçenler

Merhabalar, daha önce 657 de kadrolu memurdum, KİT e mühendis ünvanında atandım, eski mesleğimden kalan iznimi KİT e atanınca kullanabileceğim yorumlarını gördüm, kalan izinlerime dair belgeyi yeni kurumuma bildirip iznimi talep ettim, sadece 657 den 657 ye veya 399 dan 399 a geçişlerde kullanabiliyormuşun tarzı açıklama yapılıp iznimi tanımlamadılar. Daha önceki benzer konularda formda izin kullandığını iddia edenler gördüm. Benimle aynı durumda olup iznini saydıran biri varsa bana ulaşabilir mi? Veya bu konuyla alakalı bi yönetmelik vs bilen varsabilgi verirse şimdiden teşekkürler

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