Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ekim 2024 23:24
idari bilgi
1 yıl boyunca çalışmak üzere bir okula görevlendirildim. Aynı zamanda sağlık mazeretinden tayin istedim sonuç olumlu olursa görevlendirmem tayin yazımla beraber iptal edilmiş mi sayılıyor?

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