KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ekim 2024 00:43
icra katibi iken adliyede taknik
selam arkadaşlar. icra katibiyim. aynı zamanda mühendisim. ( elektrik elektronik) icradan teknik kısıma geçiş yapabiliyor muyum? bilgisi olan yazarsa sevinirim

Memüh
Şef
20 Ekim 2024 00:53
icra katibiyim. aynı zamanda elektrik elektronik mühendisiyim. adliyede teknikerliğe geçiş yapabiliyor muyum. yaparsam nasıl yaparım bilgisi olan yazabilir mi?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur olmasına rağmen yeniden kpss' ye girecekler(2026)İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız İkm mi astsubaylık mı?Başvuru tercihTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Kpss b lisans puanı sınırda olanlarDHMI atanmayı bekleyenler burayaMühendislikte Yaş Sınırı

Sözlük

sözlükten sorumlu editör 3 Herkesle samimi olan insan 1 İnsan ulaşamadığı herşeyin delisi Ulaştığı herşeyin nankörüdür. 3 editörlerin yazarlık yapması yasaklansın. 2 yav he he 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 2 Balinalar 1 Bugün olanlar 2 17 Ekim 2024 Ankara'da havaların birdenbire soğuması 7 Aborjinler 1

Son Haberler

Memuriyete engel mahkumiyetin 'kesinleşmesi,' gerekir mi? Ezber bozan kararÖmer Çelik'ten 'yenidoğan çetesi' açıklamasıOkan Buruk: Hedef tekrar Galatasaray'ın Avrupa'da kupa kazanmasıAli Yerlikaya: Muhtarlık milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıİlk ara tatil ne zaman?

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi