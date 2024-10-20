Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ekim 2024 01:44
Polsan'a üye olmak mantıklı mı?

cevaplarınızı bekliyorum


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
20 Ekim 2024 11:14
aylık 2500 falan kesşyor zaten. kesinlikle tavsiye ederim. şümdiye dek 58 bin ödemişim, bana vereceği 180 bin

Erenist
Aday Memur
20 Ekim 2024 11:29
hiç para biriktiremicek kadar iradesizim diyorsan hiç başka yatırımdan da anlamıyorsan mantıklı

wizyy
Şef
20 Ekim 2024 12:01

zorunlu ve çıkmanın yasayla kapatılan birşeyin olumlu olma ihtimali var mı


hedef2024
Memur
20 Ekim 2024 12:16

Para elime geçerse dayanamam harcarım diyorsan mantıklı yok ben her ay 1 gram alır atarım bir köşeye onada asla dokunmam diyorsan her ay 1 gram altın al


Kurtarıcılar
Memur
20 Ekim 2024 13:14
Polsana zorunlu üyelerden biriyim. Çok defa sandıktan çıkmak için aradım, dilekçe yazdım, sağlık problemlerimin olduğunu maaşın bana yetmediğini çıkmak istediğimi, vermiş oldukları temettüyü ve Polsan ortaklığını beğenmediğimi söylememe rağmen beni ortaklıktan çıkarmadılar. Madem çok iyi ise neden zorunlu?

ÖTÇ66
Aday Memur
20 Ekim 2024 13:19
kardeşim kaç aylık üyesin
Gebeskaplumbagaa, Dün
aylık 2500 falan kesşyor zaten. kesinlikle tavsiye ederim. şümdiye dek 58 bin ödemişim, bana vereceği 180 bin

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
20 Ekim 2024 13:20
5 yıl
ÖTÇ66, Dün
kardeşim kaç aylık üyesin

ÖTÇ66
Aday Memur
20 Ekim 2024 13:22
teşekkür ederim..polsanla ilgili düşündüklerine bende katılıyorum.. ayrıca bende bireysel emeklilikte var polsandan biraz daha iyi..emekli sandığından alınan emekli tazminatı ev falan almaz,takviye yapmak lazım polsan ve bireysel emeklilik gibi yatırımlara
Gebeskaplumbagaa, Dün
5 yıl

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
20 Ekim 2024 13:23
hocam polsan var, bes var, her ay altın da alıyorum. rahat bir emeklilik geçirmek istiyorum veya çocuğuma güzel bi hayat hazırlamam lazım
ÖTÇ66, Dün
teşekkür ederim..polsanla ilgili düşündüklerine bende katılıyorum.. ayrıca bende bireysel emeklilikte var polsandan biraz daha iyi..emekli sandığından alınan emekli tazminatı ev falan almaz,takviye yapmak lazım polsan ve bireysel emeklilik gibi yatırımlara

sinanpolat22
Şef
20 Ekim 2024 13:59
bu ay 60 ayı doldurdum. toplam 78 bin birikmiş temettü ile birlikte. pişman değilim şahsen. daha da düzenleme olacakmış altına bağlu bes tarzı bi sisteme geçiş yapılacakmış

Srkan112
Aday Memur
20 Ekim 2024 16:18
Zorunlu olmasa kesinlikle bir dakika bile durmaz çıkardım. Dünya kadar para alıyor iki kuruş temettü veriyor. Parayı çalıştıramıyorlar. Parayı tl de tutuyorlar. Seçme şansın yok. Benim param şurada değerlensin demek yok. Emekli olana kadar içerden biriken parayı alamazsın. Almaya çalışsan temettü ve ödediğin aidatı verirler. Aklın varsa oraya vereceğim parayla fon al, hisse al, bes yaptır en iyisi

aericon
Şef
20 Ekim 2024 17:03

70 ay üyeyim 59 aidat 20 temettü 80bin toplamı emekli olursan 168 yardım 20 temettü her ay maaşımdan %9 kesildi

hesabı burada ben her ay maaşımın %9u altın alsam kaç olurdu sen hesap et ZORUNLU üyeyim hiç bir faydasını görmedim yılda 1 denk gelirse araba indirimi yapıyor güya indirimli 1300 yazmış lan kendi sitesinde düz vatandaş olarak alsan 1200

5 kere temettü almışım

2019- 165 TL

2020- 532 TL

2021-1303 TL

2022- 7522 TL

2023-10900TL

komedi resmen bakın her ay maaşım %9 unu veriyorum Anlaşma yapılan firmaların zaten %95 i ANKARA firmaları müdürlerin işine yarayan firmalar diğer iller çok önemli değil polsanın memuru filan düşündüğü yok, Polsan açılımı bana göre Müdür ve yakınları sandığı


memur3428
Şube Müdürü
21 Ekim 2024 02:49

Mantıksız kesinlikle tavsiye etmiyorum asla !


tsubasa17
Memur
21 Ekim 2024 08:05
tekrar dava açılamaz mi bu zorunluluk için, böyle birsey olamaz

KingDrummer
Şef
21 Ekim 2024 08:06

Çok daha karlı bes fonları varken Polsan pekte mantıklı değil. Ben zorunlu üyeyim. Tercih hakkım olsa altın bes fonlarında değerlendiririm.


yaman32
Aday Memur
21 Ekim 2024 09:54

benim 240 aylık üyeliğim var, şu an 2800 civarı kesiliyor. Bugün emekli olsam verecekleri para 660 Bin TL. Emekli ikramiyem ise 1200.000 TL, şimdi kararını kendin vereceksin, mantıklımı değilmi diye.


Elkatu
Aday Memur
21 Ekim 2024 10:31

İyi olsa zorunlu olmaz diyen arkadaş oyak da zorunlu oda mı iyi değil ozaman


Elkatu
Aday Memur
21 Ekim 2024 10:33

Şuan ki kesintide maaşın yüzde 9 u değil. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın


Elkatu
Aday Memur
21 Ekim 2024 10:36

Maaşın 50bin olsa yüzde 9 u 4500 lira yapar o kadar kesintimi yapılıyor senden. Bu matematikle bide yatırım uzmanlığı yapacaksın.

aericon, Dün

70 ay üyeyim 59 aidat 20 temettü 80bin toplamı emekli olursan 168 yardım 20 temettü her ay maaşımdan %9 kesildi

hesabı burada ben her ay maaşımın %9u altın alsam kaç olurdu sen hesap et ZORUNLU üyeyim hiç bir faydasını görmedim yılda 1 denk gelirse araba indirimi yapıyor güya indirimli 1300 yazmış lan kendi sitesinde düz vatandaş olarak alsan 1200

5 kere temettü almışım

2019- 165 TL

2020- 532 TL

2021-1303 TL

2022- 7522 TL

2023-10900TL

komedi resmen bakın her ay maaşım %9 unu veriyorum Anlaşma yapılan firmaların zaten %95 i ANKARA firmaları müdürlerin işine yarayan firmalar diğer iller çok önemli değil polsanın memuru filan düşündüğü yok, Polsan açılımı bana göre Müdür ve yakınları sandığı


Elkatu
Aday Memur
21 Ekim 2024 10:39

Arkadaşın yüzde dokuz dediği maaşın yüzde 9 u değil emekli esas aylığımızın yüzde 9 udur

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