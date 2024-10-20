Polsan'a üye olmak mantıklı mı?

Polsana zorunlu üyelerden biriyim. Çok defa sandıktan çıkmak için aradım, dilekçe yazdım, sağlık problemlerimin olduğunu maaşın bana yetmediğini çıkmak istediğimi, vermiş oldukları temettüyü ve Polsan ortaklığını beğenmediğimi söylememe rağmen beni ortaklıktan çıkarmadılar. Madem çok iyi ise neden zorunlu?

Polsana zorunlu üyelerden biriyim. Çok defa sandıktan çıkmak için aradım, dilekçe yazdım, sağlık problemlerimin olduğunu maaşın bana yetmediğini çıkmak istediğimi, vermiş oldukları temettüyü ve Polsan ortaklığını beğenmediğimi söylememe rağmen beni ortaklıktan çıkarmadılar. Madem çok iyi ise neden zorunlu?