Bilgisayar oyunları oynuyor musunuz?

Değerli forum üyeleri merak ediyorum evli çocuklu ve bilgisayar oyunları oynayan kişiler var mı benim gibi boş vakitlerinde bazen sadece ben miyim diye düşünüyorum?

Değerli forum üyeleri merak ediyorum evli çocuklu ve bilgisayar oyunları oynayan kişiler var mı benim gibi boş vakitlerinde bazen sadece ben miyim diye düşünüyorum?