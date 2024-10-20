Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


20 Ekim 2024 02:17
Bilgisayar oyunları oynuyor musunuz?
Değerli forum üyeleri merak ediyorum evli çocuklu ve bilgisayar oyunları oynayan kişiler var mı benim gibi boş vakitlerinde bazen sadece ben miyim diye düşünüyorum?

Çok Yazılan Konular

Nevi sahsina munhasir3 Harf Oyunu.slx:)))Kelime türetmece oyunu

Sözlük

Bugün olanlar 2 maden suyunu bardakta içmek 2 Pazar Alışveriş Günlüğü 3 kimler kimlerle beraber yan yana geliyor 4 sözlükten sorumlu editör 2 taverna 2 üst perdeden konuşmak 4 yav he he 1 nazar boncuğu 2 Merhaba sözlük! 5

Son Haberler

Memuriyete engel mahkumiyetin 'kesinleşmesi,' gerekir mi? Ezber bozan kararÖmer Çelik'ten 'yenidoğan çetesi' açıklamasıOkan Buruk: Hedef tekrar Galatasaray'ın Avrupa'da kupa kazanmasıAli Yerlikaya: Muhtarlık milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıİlk ara tatil ne zaman?

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi