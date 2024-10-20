KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


20 Ekim 2024 07:45
İkinci üniversite
Şu an bir üniversite örgün eğitim almaktayım.Bazi sebeplerden ötürü dondurmayı düşünüyorum.İkinci universitem için sorun olur mu?İkinci üniversitemi okumaya devam edebilir miyim?

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