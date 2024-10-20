Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ekim 2024 08:48
Eş Tayini Yerleştirme Kriteri

merhaba arkadaşlar kasım ayın da eş tayini yazacağım, şartlarım tutuyor 5 tercih yapacağım fakat gördüğüm kadarıyla herhangi bir puan filan yok neye göre yerleştirme olacak benden benden düşük sicilli birisi benim ilk tercihim olan yere benden önce girebilir mi?

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