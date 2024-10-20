puan üstünlüğü

en az lise mezunu ilanlarında bazen önlisans da başvurabiliyor soru şu 85 alan lise puanı mı daha üstündür 80 alan önlisans mı bu neye göre belirleniyor? mesela 10 kişi 85 lise puanı var 10 kişide 80 lisans puanı var kontenjan 10 kişi hepsi lise olarak mı alınıyor puan üstünlüğüne göre?

en az lise mezunu ilanlarında bazen önlisans da başvurabiliyor soru şu 85 alan lise puanı mı daha üstündür 80 alan önlisans mı bu neye göre belirleniyor? mesela 10 kişi 85 lise puanı var 10 kişide 80 lisans puanı var kontenjan 10 kişi hepsi lise olarak mı alınıyor puan üstünlüğüne göre?