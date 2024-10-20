Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Ekim 2024 10:11
kamu memurlar dernegi universite tayin hakki

Yüksek ihtimalle tayin hakkını alacak dernek olarak tarihe geçecekler

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıYÖK - İdari Personel Nakil ve Becaiş Uygulaması Nasıl Olacak?Becayiş iş kayseri sivasbelediye atamalarında düşük puan alanların şansı var mı?üniversite idari personel eğitimiEş durumu tayinGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Sözlük

Galatasaray 1 Bir Şoförün Bir de Eniştenin İşine Karışılmaz 4 Gangs of Galicia 1 yenidoğan çetesi 6 üst perdeden konuşmak 4 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 2 zangoç 1 taverna 2 kimler kimlerle beraber yan yana geliyor 4 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Özgür Özel: Yenidoğan çetesinin üyelerini, bir daha gün ışığına çıkarmamalı'Yenidoğan çetesi', Bakanlığın denetimine takılmamak için sahtecilik yaptıYediemin otoparkındaki araçları sattığı iddia edilen 4 kişi tutuklandıOsimhen'in röveşata golü tarihe geçtiBakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi