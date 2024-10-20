Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ekim 2024 10:22
İçişleri Bakanlığı torba yasa
Yasa hakkında bilgisi olan olan var mı? özellikle çalışma saatleri ile ilgili bir gelişme. Artık insanlık dışı çakma 12/36 dan ne zaman kurtulacağız. Tuzu kurular yorum yapmazsa sevinirim.

BAYYCU-NOYAN
Şef
20 Ekim 2024 12:14

yaklaşık 10 yıl 12/24 çalışmış biri olarak diyorum ki, teşkilatta çakma 36 nur nimettir... 3 gün olan değil... 5 gün olanı çok güzel... Gönül isterki tam 36 olsun..ama bize yedirmezler.


hedef2024
Memur
20 Ekim 2024 12:17

Polisin yararına hiç bir şey çıkacağını sanmıyorum çıkarsa 55 yaş olan emeklilik yaşı 60 olur onuda polisler değil müdürler istiyor

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