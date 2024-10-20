İçişleri Bakanlığı torba yasa

Yasa hakkında bilgisi olan olan var mı? özellikle çalışma saatleri ile ilgili bir gelişme. Artık insanlık dışı çakma 12/36 dan ne zaman kurtulacağız. Tuzu kurular yorum yapmazsa sevinirim.

Yasa hakkında bilgisi olan olan var mı? özellikle çalışma saatleri ile ilgili bir gelişme. Artık insanlık dışı çakma 12/36 dan ne zaman kurtulacağız. Tuzu kurular yorum yapmazsa sevinirim.