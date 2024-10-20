Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ekim 2024 11:47
sağlık bakanlığı pdc güncelleme ne zaman yapılıyor
Merhabalar sağlık bakanlığı pdc güncellemesini ocak iller arası açılmadan günceller mi? Nasıl oluyor bu işler?

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