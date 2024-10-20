Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ekim 2024 12:07
Eşi özelde çalışan eş durumu yardımm

Hocalarım önemli bir soru soracağım,

Ben kadrolu memurum

Eşim özelde 5 senedir aynı yerde çalışıyor

Ben (örneğin) haziranda eş durumu yapmak istiyorum,

Eşim mayısta başka şehirde işe girse özelde, ben 1 ay sonra onun olduğu şehire eş durumu yapabiliyor muyum?

Yani total çalışma süresi olarak son 5 yıldır full çalışıyor, ama ben eş durumuna basvurmadan 1 ay önce iş ve şehir değiştiriyor özel sektörde

Ben onun gittiği şehire eş durumu yapabilir miyim?

Umarım düzgün aktarabilmisimdir, saygılar sevgiler


Sevdim-Seni
Genel Müdür
20 Ekim 2024 12:26

evet

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