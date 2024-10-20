Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Ekim 2024 12:56
Araştırma Görevliliğinden KPSS A grubu mesleklerinde geçiş

Arkadaşlar merhaba,

50/d araştırma görevlisi olarak yeni atanan biri birkaç yıl içinde vergi müfettişliği,sayıştay denetçiliği gibi A grubu kariyer memurluklara atanması durumunda geçişte üniversite herhangi bir problem çıkarabilir mi? Böyle bir durumda kadro mu yanmış oluyor? Aklım hala o mesleklerde ama kadroyu yakıp kimsenin hakkına da girmek istemiyorum.

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