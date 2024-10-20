KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Ekim 2024 13:31
Adalet bakanlığı alımı

merhabalar bu sene adalet bakanlığı 2024 kpss puanı ile kaç alım yapar

2022 kpss puanı ile bir alm yapmıştı çünkü

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