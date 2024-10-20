KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


20 Ekim 2024 13:39
Pomem okul değişikliği talebi

Merhabalar 31.donem egitimdeyim farklı okula geçmek için dilekçe verdim dilekçe konusu kızımın rahatsızlığı olma ihtimali var midir

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