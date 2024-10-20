Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Ekim 2024 15:23
Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının Kültür Bakanlığına Devri

Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahaları Kültür Bakanlığına devredilmiş, TCDD bu sahaları boşaltıyormuş. Kurumun simgeleriydi bunlar, yazık olmuş.

Çok Yazılan Konular

KİT'te ortam nasıl?TCDD özelleştiriliyor mu?PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyor2024/1 Şeker FabrikasıKİTlerdeki yasak hakkında657 den KİT'e geçenlerDSİ 2024 Giyim YardımıTSE İdari Hizmet Sözleşmeli Personel durumu

Sözlük

deşifre etmek 1 Pazar Alışveriş Günlüğü 3 Dubai Çikolatası 3 üst perdeden konuşmak 2 şu an çalan şarkı 1 güne bir söz bırak 1 pazar sabahı magazin dayatması şenlikleri 1 İyi geceler sözlük 1 dr palo 5 nazar boncuğu 2

Son Haberler

'Yenidoğan çetesinin' şüpheli hemşireleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediÖğretmen ve memurlar köylerdeki çocukları etkinliklerle eğlendiriyorAdalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklamasıÜnlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyorBakan Bak: Ormanı denizi herşeyi korumamız gerekiyor

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi