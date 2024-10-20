Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ekim 2024 15:40
Ara tatil seminerleri

Arkadaşlar ara tatil seminerleri online yapılmalıdır. Hem tasarruf tedbirleri diyorlar hem de seminerleri yüzyüze yapma israfında bulunuyorlar. Yüzyüze yapma konusunda ısrarcılarsa da en azından gurbetteki öğretmenleri düşünerek, Haziran seminerlerinde olduğu gibi istenilen yerde seminerlere katılma hakkı verilmelidir. Bu konuda sendikalar neden sessiz ?

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