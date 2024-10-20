MEB resmi kurumundan Derslik, atölye, laboratuvar kullanma

Merhaba.

MEB'e bağlı resmi bir kurumda yabancı bir hükümet ile bir atölye kuruldu. Şu anda atıl duruma düştü. Çok da güzel bir atölye ama kurum kullanmıyor.

Şimdi biz bu atölyeyi ve mümkünse bazı derslik ve laboratuvarları da kullanmak istiyoruz.

Ben kurumun müdür yardımcısı ile konuştum. Kantin ve başka bir iki yer dışında o tarz bir kiralama mümkün değil dedi kendisi ama çok emin olamadığını söyledi.

Biz bir kurs merkezi açmak istiyoruz, çeşitli kurslar var. Ancak alacağımız hibe bu tür bir bina almaya, donanım, teçhizat edinmeye yetmiyor sadece kiralama gibi bir yöntem izleyebiliriz.

Mevzuata biraz bakayım dedim, eskilerden:

"OKUL VE EĞİTİM YERLEŞKESİ GİBİ EĞİTİM TESİSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KULLANILMASI KAYDIYLA KİRALANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR"

şeklinde geçiyor. Ama "MÜLGA" yani tamamen mi kalktı bu olay yoksa ismi, cismi değişip evrildi mi bilmiyorum.

Proje İŞKUR'a sunulacak, engellilerin mesleki eğitimi ve/veya istihdamının artırılması konulu, en az 3 yıl sürecek. Eğitici için ve kursiyer için ücret desteği var.

Kurslar çeşitli alanlarda açılacak: Çocuk Gelişimi, Hafızlık, Elektrikçi, Güneş Enerjisi/Paneli, Makine Model/CNC vb.

İşin özeti ücreti mukabilinde resmi kurumu kiralamak istiyoruz. Böyle bir şey mümkün mü?