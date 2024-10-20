Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ekim 2024 16:58
Askerlik ve maaş iadesi yardım

arkadaşlar merhaba 15 eylülde maaşımı aldım ve 19 eylülde askerlik sebebiyle kurumumdaki ilişiğimi kestim ücretsiz izine ayrıldım. 16 Ekim tarihinde ise terhis oldum ve 21 ekimde tekrar kurumumda görevime başlayacağım, fakat aklımda bir sorun var ekim ayı maaşım ilişiğimi kestiğim için yatmadı tabii ki bana maaş iadesi yapmam gerektiğini söylediler ve tutarı henüz bilmiyorum bu tutar ne kadar olur kendi hesaplamalarıma göre eylül 15-19 u olan süreç ve ekim 15-21 arasında olan süreç diye düşünüyorum bu hesaplama doğru mu konuya ilgili bilgi sahibi olan arkadaşlar aydınlatabilir mi ?Teşekkürler ve iyi forumlar...


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Ekim 2024 18:01
Kamuda maaşlar peşin alındığı için size 15 Eylül 14 Ekim arası maaş ödemesi yapılmış. 19 Eylül 14 Ekim arası iade istenir. 21 ekimden itibaren tekrar maaşınız işler.
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