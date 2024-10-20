KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ekim 2024 17:49
Bilgisayar isletmeini sertifikasi kritik sorular

Soru 1: atama donemi geldiginde bilgisayar dersi görmemiş birisi sertifika almamış birisi tercih yapar gelirse kurum sorusturma sırasında alabilirsin ya da iş sonrası vs alabilirsin der mi yoksa puan yanar mı?

Soru 2: üniversitelerin paralı bilgisayar sertifikasi programı ile sertifika alan biri bunu istisnasız her kamu kurumunda kullanabilir mi?

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