Tüm engelli 657 ye tabi devlet memuru arkadaşların dikkatine !!!

Merhaba arkadaşlar,

Esasında bu hadise sadece engelli memur arkadaşları değil 657 ye tabi tüm devlet memuru arkadaşların karşılaşabilecekleri bir durumu anlatan ve herkesin bildi sahibi olması gereken bir durum.

Şimdi gelelim konuya ;

2016 EKPSS ile maden mühendisliği alanında kadro açılmadığı için memuriyet başlasın diye Gazi Üniversitesine memur olarak atanmış 7 yıl 7 ay memur olarak çalıştıktan sonra 2024 atamasıyla Denizli Büyükşehir Belediyesine Maden Mühendisi olarak atanmış bir arkadaşınızım.

Göreve başladıktan sonra malum belediyeler siyasetin gölgesinde olan kurumlar olduğu ve kadroluların %80 -90 civarı referansla yani torpille belediyeye alınmış insanlar olduğunu görüyorsunuz. Belediye şirketleri üzerinden çalışanlar zaten tamamı torpilli. Hal böyle olunca makam sahipleri de birimleri kendi çiflikleri haline getirmişler. (istisnalar kadieyi bozmaz)

Bende atandıktan sonra birim içerisinde yapılan kanuna aykırı görevlendirmelere ve adam kayırmacılığına karşı durduğum için göreve başlamanın ardından 6 ay geçmesine rağmen daire başkanı hakkında mobbing yüzünden şikayette bulunduğum ve şikayetle alakalı gereğini yapmadığı için Genel Sekreteri de Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayet ettim. Tabi bunun akabinde hakkımda uydurma suçlarla 2 ayrı soruşturma açtılar :) Malum çoğu torpilli olduğu ve bizim gibi KPSS ve EKPSS gibi sınavlara girmedikleri için 657 Devlet MEmurları Kanunu nedir ne der ne anlama gelir bilmezler. Çoğusu "ben ne görev verirsem yapacaksın" kafasında oldukları için GİH sınıfı memurun işini TH sınıfı mühendise yaptırabileceklerini sanıyorlar. Şuan mücadelem devam ettiği için gelişmelerle alakalı evrakları paylaşmanın bir faydası olacağını sanmıyorum. Ama mücadele sonuçlandığında tüm arkadaşlar benim yaşadıklarımı örnek alsın ve kendilerine de aynı durumlar yaşatılıyorsa ne yapmaları gerektiğini bilsinler diye detaylı bir başlık açmak istiyorum. Ne dersiniz fena olmaz mı ? :)