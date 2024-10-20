KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ekim 2024 18:45
Jandarma Uzman Alımında Yurtdışı Konusu

Merhabalar saygıdeğer büyüklerim ve küçüklerim,hayatın içerisinde kaybolmak üzere olan bir genç olarak tecrübe sahibi insanlara sormak istediğim birkaç soru olacak sorulara cevap verirseniz çok mutlu olurum,tartışmak için burada değilim.

Ben 24 yaşındayım C seviyesinde ingilizce biliyorum.Jandarma uzman olabilirsem eğer;

1- İngilizce bilmemin beni yurtdışı gorevlendirilmelerinde öne geçirme ihtimali nedir?

2-İngilizceden tamamen alakasız olarak sözleşmeli bir uzman erbaş isteği doğrultusunda yurtdışı görevine gidebilir mi ?

Şimdiden teşekkürler.

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