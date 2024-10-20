Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ekim 2024 19:51
Bedelli parasını ödeyip, Pomem kazanırsam geri alabilir miyim?

Bedelli ücretini ödedikten sonra askere gitmeden Pomem kazanırsam geri alınır mı ?

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