Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Ekim 2024 20:46
Eş durumu tayini hakkında

Eşim Kültür ve Turizm Bakanlığında sözleşmeli personel olarak geçen hafta göreve başladı. Tsk personeli olarak görev yapmaktayım. Eşimin yanına gidebilmek için dilekçe verdim ancak ret verildi. Aile birliğini nasıl sağlayabiliriz konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

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