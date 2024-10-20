Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


20 Ekim 2024 21:22
Reis ve takımını bu ülkede görmek istemiyorum..
Mahvettiniz ülkeyi.. Bunların bu ülkeye maliyeti çok ağır oldu.. Hiçbirini görmek istemiyorum.. Mafya kılıklı,aşağılık serseriler.. Defolsunlar gitsinler..

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