Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Ekim 2024 22:08
Öğretim Görevliliği kalıcı kadro mu?

Merhaba hocalarım, internette var olan bilgi kirliğinden dolayı net bilgi alabilmek adına buraya bir konu açmaya karar verdim. Devlet üniversitelerindeki öğretim görevliliği kalıcı kadro mudur? Sözleşme yenilenmemesi gibi durumlar yaşanabilir mi? Teşekkürler şimdiden.

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