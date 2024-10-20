Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ekim 2024 22:38
Bankalar üstüne binemeyeceği eşşeğe saman atmaz

Yapılandırmayla yine toplam borcun 2 katını alıyor bankalar

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