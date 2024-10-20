Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ekim 2024 22:42
Eş durumundan sonra il dışı tayin ne zaman istenebilir

Arkadaşlar 2022 şubat atamasıyım, kısmetse ağustos da eş durumu yapacağım il dışına, eş durumundan sonra ne zaman isteğe bağlı il dışın tayin isteyebilirim


fen-25
Memur
20 Ekim 2024 22:47

3 yıl sonra

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