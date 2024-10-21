Özel Hastanelere Devlet Bütçesinden Para Ödenmesin

şu an acil olarak yapılması gereken ilk şey tüm özel hastaneleri kapatmak ardından özel tıp merkezlerini kapatmak kapatılma sonrası durumu uygun olanlar herhangi kirli iş yapmamış olanlar geri açılmalı kesinlikle özel sağlık kuruluşlarına devlet bütçesinden para ödenmemeli. Temizlik sonrası İsteyen açıyorsa açsın ama devlet bütçesinden özel hastaneye tek kuruş para ödenmemeli.

Ben devlet memuruyum ben memur olduğum için paramı devlet ödemesin arkadaş parası olan gitsin peşin ödesin tedavisini olsun. Şu tamamlayıcı sağlık sigortaları mesela yaptıranlara parası geri ödensin devlet hiçbir şekide özle hastanelere para ödemesin. Özel hastaneler ilk çıktığında böyleydi. Parası olan hastaeye gidiyordu, o zaman hiç sorun yoktu.

Nereye gidiyorum özel hastaneye, ver paranı ol tedavini. Dışardaki işsiz adam neyse ssk lı da aynı olsun. Özel hastanede yazılan ilacın da hiçbir yüzdesini devlet ödemesin. Böyle olursa kimse devletten hastane yoluyla para söğüşlemeye kalkmaz. Kimse ilaç vurgunu yapmaya kalkmaz. Kimse para için bebek öldürmez. İnsnaların canına kıymaz. Herşey devletin parasını çalmak için yapıyorlar. Bunu tek çözen ben miyim?