Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ekim 2024 01:06
Meslekteyken üniversite bitirmek
sevgili forum üyeleri mesleğe önlisans mezunu olarak girdim bu sene lisans eğitimimi tamamladım 5bucuk yıllık memurum derece kademem yükselir mi? bu uygulamanın kalktığı söyleniyor ama internette birşey bulamadım konu hakkında bilgisi olup paylaşmak isteyenlere çok teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 Ocak ayı zam beklentisiPOLSANA ÜYE OLMAK MANTIKLIMIİçişleri Bakanlığı torba yasa Tüketici hakem heyeti ve mahkeme süreciÜniversite borçlanmasıAtama yönetmeliği değiştirilmelidir2024 Eylül dönemi mazeret atamasıİcralık polisler

Sözlük

tavuk ciğeri 6 günaydın sözlük 1 Aborjinler 3 Balinalar 1 Dubai Çikolatası 1 hımm ok 1 su kuyusu 1 yenidoğan çetesi 2 eti puf 1 Güncel Şartlara Göre İlk Buluşmada İstenecekler 3

Son Haberler

Emekli iken malullük talebinde bulunulabilir mi? İhraç halinde memurluk hizmetine ikramiye ödenir mi?21 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıFaizsiz Taksitli 45.000 TL!Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıDevlet büyüklerine ve TSK'ya hakaret eden şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi