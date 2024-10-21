Meslekteyken üniversite bitirmek

sevgili forum üyeleri mesleğe önlisans mezunu olarak girdim bu sene lisans eğitimimi tamamladım 5bucuk yıllık memurum derece kademem yükselir mi? bu uygulamanın kalktığı söyleniyor ama internette birşey bulamadım konu hakkında bilgisi olup paylaşmak isteyenlere çok teşekkür ederim

sevgili forum üyeleri mesleğe önlisans mezunu olarak girdim bu sene lisans eğitimimi tamamladım 5bucuk yıllık memurum derece kademem yükselir mi? bu uygulamanın kalktığı söyleniyor ama internette birşey bulamadım konu hakkında bilgisi olup paylaşmak isteyenlere çok teşekkür ederim