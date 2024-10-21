memurlarda yaş haddinden dolayı zorunlu emeklilik yaşı yükseltilsin (mi) ?

merhabalar herkese, çevremde bir sürü emekli görüyorum, çalışırken aldığı maaşla şimdi aldığı maaş yarı yarıya neredeyse insanlar emekli olmamayı talep ediyorlar mı bilmiyorum ama hele de memurlar, yaş haddini bekleyen çok memur duyuyorum. 656 sayılı KHK ile çalışan kamu işçilerine zorunlu emeklilik kaldırılmış. 65 yaş eskiden beridir var ama hayat ömrü de uzuyor 100 yaşını görecek artık çoğu insan kendimle bir alakalı bir durum değil açıkçası memurlar gerçekten 65 yaşında emekli olmak istemiyorlar mı ben de merak ediyorum eğer istemiyorlarsa ve talep varsa bu yönde onlar adına zorunlu(yaş haddinden) emeklilik yaşının(memurlarda) yükseltilmesini yetkililerden talep ederim Bir change.org kampanyası var dilerseniz imza atabilirsiniz. https://chng.it/CjVTFJnJnx

merhabalar herkese, çevremde bir sürü emekli görüyorum, çalışırken aldığı maaşla şimdi aldığı maaş yarı yarıya neredeyse insanlar emekli olmamayı talep ediyorlar mı bilmiyorum ama hele de memurlar, yaş haddini bekleyen çok memur duyuyorum. 656 sayılı KHK ile çalışan kamu işçilerine zorunlu emeklilik kaldırılmış. 65 yaş eskiden beridir var ama hayat ömrü de uzuyor 100 yaşını görecek artık çoğu insan kendimle bir alakalı bir durum değil açıkçası memurlar gerçekten 65 yaşında emekli olmak istemiyorlar mı ben de merak ediyorum eğer istemiyorlarsa ve talep varsa bu yönde onlar adına zorunlu(yaş haddinden) emeklilik yaşının(memurlarda) yükseltilmesini yetkililerden talep ederim Bir change.org kampanyası var dilerseniz imza atabilirsiniz. https://chng.it/CjVTFJnJnx