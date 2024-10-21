Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ekim 2024 08:27
memurlarda yaş haddinden dolayı zorunlu emeklilik yaşı yükseltilsin (mi) ?
merhabalar herkese, çevremde bir sürü emekli görüyorum, çalışırken aldığı maaşla şimdi aldığı maaş yarı yarıya neredeyse insanlar emekli olmamayı talep ediyorlar mı bilmiyorum ama hele de memurlar, yaş haddini bekleyen çok memur duyuyorum. 656 sayılı KHK ile çalışan kamu işçilerine zorunlu emeklilik kaldırılmış. 65 yaş eskiden beridir var ama hayat ömrü de uzuyor 100 yaşını görecek artık çoğu insan kendimle bir alakalı bir durum değil açıkçası memurlar gerçekten 65 yaşında emekli olmak istemiyorlar mı ben de merak ediyorum eğer istemiyorlarsa ve talep varsa bu yönde onlar adına zorunlu(yaş haddinden) emeklilik yaşının(memurlarda) yükseltilmesini yetkililerden talep ederim Bir change.org kampanyası var dilerseniz imza atabilirsiniz. https://chng.it/CjVTFJnJnx

r.diyojen
Genel Müdür
21 Ekim 2024 08:37

Gözü görmez, kulağı duymaz, yeni sistemlere entegre olamayan insanlar kamuda koltuk işgal edip para almasınlar. Dışarıda kamuya girmek için sınavlarda ter döken ne genç cevherler var.

Ayrıca 65'ten sonra da insanlar biraz dinlensin, torun torba sevsinler. Çalış çalış nereye kadar..


kitkanun
Şube Müdürü
21 Ekim 2024 08:51

bir memur olarak buna karşıyım. yöneticiler beceriksiz zaten. adam ben 50 yaşındayım 25 yıldır çalışıyorum diyor. ee diyorum. bu saatten sonra ben mi çalışacam diyor. sanki babasının hayrına çalışıyor. sorsan daha emeklisine 15 yıl var. böyle avanak adamları disipline verip eşek gibi çalıştıracak yönetici yok. çalışmayanın yapacağı işi de çalışana yüklüyorlar.


E.Kayı Han
Editor
21 Ekim 2024 08:55

Evet bir çok memur emekliliği dolmasına rağmen yaşı bekliyor ancak bu durumun çalışma aşkı ile alakası yok. Tamamen maaş ile alakalı. Emekli memur maaşlarını yükseltirlerse o yaşı bekleyenlerin hepsi emekli olur.


Bozkurtbakışlı
Şef
21 Ekim 2024 10:14
Ölene kadar çalışabilir ibaresi konulsun.
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