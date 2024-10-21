Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


21 Ekim 2024 08:49
4 Şarkılık Mini Albüm

Merhaba,

4 şarkılık amatör mini albümüm.

https://youtu.be/4ApKHKhO5Fk?si=u-RHL7XEMIqDseCB

https://youtu.be/M46zqpqYHhQ?si=ZWAAlZQroDpXRb3h


VazgectimSenden.com
Aday Memur
21 Ekim 2024 08:49

https://youtu.be/TuxmLpGx91A?si=LCeXpiy_7kbzVxKP

https://youtu.be/hDiNdBvFG7Q?si=cAV4woFjxlcNqCjN

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