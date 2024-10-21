Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ekim 2024 10:01
Memur ve Kamu işçici
Neden kamu işçilerinin ikramiyeleri yemek yardımları giyecek yardımları gibi yan hakları varken memurların hiçbir hakkı yok ayrıca sigorta primleri asgari ücretten yatıyo sevgili memurlarımız halinden çok memnun sanırım hiçbirzaman birlikte hareket etmeyi öğrenemeyeceksiniz bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında ilerledikçe daha çok sürünürüz biz

fakir.adam
Şube Müdürü
21 Ekim 2024 10:16

koskoca devlet neredeyse tüm memurları asgari ücretten gösteriyor sigorta primini.


koko8706
Aday Memur
21 Ekim 2024 10:40

MEMURLARIN SENDİKA BAŞKANI HÜKÜMETE ALKIŞ TUTTUĞU İÇİN !

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