Memur ve Kamu işçici

Neden kamu işçilerinin ikramiyeleri yemek yardımları giyecek yardımları gibi yan hakları varken memurların hiçbir hakkı yok ayrıca sigorta primleri asgari ücretten yatıyo sevgili memurlarımız halinden çok memnun sanırım hiçbirzaman birlikte hareket etmeyi öğrenemeyeceksiniz bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında ilerledikçe daha çok sürünürüz biz

Neden kamu işçilerinin ikramiyeleri yemek yardımları giyecek yardımları gibi yan hakları varken memurların hiçbir hakkı yok ayrıca sigorta primleri asgari ücretten yatıyo sevgili memurlarımız halinden çok memnun sanırım hiçbirzaman birlikte hareket etmeyi öğrenemeyeceksiniz bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında ilerledikçe daha çok sürünürüz biz