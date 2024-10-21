Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Ekim 2024 10:33
Engelli tayin

2 defa engelli hakkından dolayı tayin talebinde bulundum bir kere daha bulunabilir miyim ve bulunursam çıkar mı ?

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