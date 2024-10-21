KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Ekim 2024 11:44
2024/1 Teiaşa atananlar neden çağrılmıyor

2024/1 merkezi atamada teiaşa atanan arkadaşlardan tebligatı gelen var mı


kitbm
Aday Memur
21 Ekim 2024 14:04

Sonuçları gelen 60 kişiyi 11 ekim de çağırmaya başlamışlar.

diğer kişiler için güvenlik-arşiv sonuçlarının gelmesi bekleniyormuş.

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