Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ekim 2024 13:07
Astçavuş çıkma şansı

ilk ve acil yardım (paramedik) mezunuyum. sağlık mezunlarına çok yüksek şansla çıkar diyorlar. Sizce durum böyle mi ?


Uber34
Aday Memur
21 Ekim 2024 13:47

Yd.Asb tamamen ihtiyaca binaen yd.Asb olarak istekle başvuruda bulunmuş personel tarafından ilgili kuvvet komutanlıklarının ihtiyacı doğrultusunda alınır. Çıkma şansı %50 dir. Yani olabilir de olmaya bilir de .. sonuçları takip edin.

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