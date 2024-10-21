KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Ekim 2024 13:45
KPSS Ortaöğretim Hakkında Soru

Ben KPSS ortaöğretime girdim ve aklıma takılan 2 şey var. Bu zamana kadar hep düşük kadrolar ve teknisyen şöför gibi kadrolar açılmış diğer kadrolar yok. Bu sene de böyle mi olur? Ayrıca biz KPSS puanımızla ayrıca belediyeye veya farklı kuruma gidip başvuru yapabiliyor muyuz? Tercihte yerleşemesek bile A belediyesine gidip Zabıta veya farklı bir pozisyona girebiliyor muyuz?

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