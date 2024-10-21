Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ekim 2024 14:10
Daldan dala

Merhaba arkadaşlar çalıştığım cezaevinde sürekli olarak görev yerim değiştirilmektedir (Vardiya - Mahkum Kabul - İnfaz Birimi - Teknik Birim - Segbis - Emanet Eşya- Disiplin ) şu an istemeye istemeye de olsa Teknik Birimde çalışıyorum anlamadığım işleri bile yapacaksın diye dikta edilerek sürekli idareciler tarafından taciz ediliyorum görev yeri değişikliği için dilekçe yazsam bile ret geliyor Acil yardım ne yapmalıyım.

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