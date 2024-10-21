Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ekim 2024 14:57
Özel sektör eş durumu ataması

Kıymetli meslektaşlarım ve şeflerim. X ilinde çalışmaktayım memleketim küçük il. Eşim belediye personeli özel sektör çalışanı olarak geçiyor kadrosu yok.Eşimin 1 yıllık sigortası Haziranda doluyor.Personele sordum memleketin küçük il gidemezsin dedi onu bende biliyorum ancak memlekete yakın ile veriyorlar diye duydum. Bilen arkadaşlara danışacağım 2 husus var.

1- Haziranda eşimin 1 yıllık sigortası dolunca dilekçe yazıp eylül mazeret atamasınamı tabi olurum. Dilekçenin reddolma ihtimali varmıdır?

2-Eşimin 1 yılı dolmadan aile bütünlüğü bozulması mazeretiyle memleketime yakın ile geçici görevlendirme talep edebilirmiyim?Bu şekilde gidenlerde var diye duyuyorum ancak hep söylenti.Çok yıprandım artık bilen bir meslek büyüğümüz yardımcı olursa sevinirim.


allahvrgamyk
Şef
21 Ekim 2024 15:54

Büyükşehir olsun olmasın kadro sayısının yüzde 10 yada 15i memleketine gidebilecekti. Geçen sene çıkmıştı yanlış mı hatırlıyorum

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