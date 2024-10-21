Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ekim 2024 15:18
Havuz tayini hk.

2015 haziran girişliyim 2023 nisanda kadro aldık 2025 havuz tayinlerinden yararlanabiliyor muyum acaba bilgi verebilecek olan var mıdır.


muhalifet
Aday Memur
21 Ekim 2024 15:59

evet


teknorator
Genel Müdür
21 Ekim 2024 17:13

kesin bilgi midir

muhalifet, 2 saat önce

evet

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