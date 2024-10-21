Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Ekim 2024 15:22
Belediye veri hazırlama Kadrosundan kaymakamlığa geçiş

merhabalar ben bir belediyede vhki olarak çalışıyorum.kaymakamlığa ve nüfusa geçiş için dilekçe vermeye gittiğimde belediyeden geçişler durduruldu dendi.

yakın zamanda belediyeden kaymakamlığa yada nüfusa geçiş yapanınız var mı

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