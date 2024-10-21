Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ekim 2024 15:31
Asgari Ücrete %50 Zam İddiası!

Yorumlarınızı ve memur maaşlarıyla olan ilişkisini gözeterek eleştirilerinizi merak ediyorum. Memurların %10 zam alacağı yerde asgari ücrete bu denli zam yapılması ve enflasyonla mücadeleyi nasıl etkiler?


Akademik7224
Daire Başkanı
21 Ekim 2024 15:33

https://www.bloomberght.com/allserviceakyuz-asgari-ucret-artisinda-tahmin-minimum-25-bin-500-seviyelerinde-2362794

Kaynak haber...


kitkanun
Şube Müdürü
21 Ekim 2024 15:38

Mehmet Şimşek %30 dan fazla verdirmez. Yani 22bin civarı


impostor
Şube Müdürü
21 Ekim 2024 16:12

10 bin yemek 5 bin yol 40 bin lira asgari ücret

Şu an en düşük memur 36-37 bin alıyor. 2025 yüzde on zamla 40 bin olacak. memur maaşı asgari ücrete esitlenecek hayırlı olsun.

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