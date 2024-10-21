Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Ekim 2024 15:31
Memur sendikaları

arkadaşlar disiplin olaylarında memur sendikalarının kanunda belirtildiği gibi faydası oluyormu

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