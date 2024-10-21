Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ekim 2024 15:39
Ücretli Öğretmenlikte Geçen Süreler

Merhaba arkadaşlar, ÖMK da 20 yılını dolduranlar başöğretmenliğe başvuruda bulunabilecektir ifadesi yer alıyor malumunuz üzere. Ücretli öğretmenlikte geçen süreler de başöğretmenlik için başvuruda hizmet süresine eklenecek mi? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplayabilir mi? https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html buradadaki açıklamada Maksut hoca kadrolu, sözleşmeli.. demiş üç nokta koymuş. Acaba ücretli öğretmenler de buna dahil mi? Sendikalardan vb. duyum, bilgi varsa paylaşabilir misiniz?


Reksai786
Aday Memur
21 Ekim 2024 17:04

benimde ücretli sürelerim var olmasını istiyorum özel okul dersane sayılıyorda ücretli neden sayılmayo bir diğer husus ise uzman öğretmenlik 5 yıla iniyodu ne oldu ? mamut özer öyle demişti bekliyoruz. bir diğer husus ise başöğretmenler 10bin lira baş öğretmen parası alıyor bu 100 saat ek ders demek. 4 e bölsen 25 eder. yani baş öğretmen ve normal öğretmen arasında çok büyük bir fark oluştu. baş öğretmen parrasına göre sorumluluk yüklenmeli. ama en önemli husus bunlardan daha önemlisi yeterli isteğin nufusun dersliğin olduğu yerlerde karma eğitim isteğe bağlı olmalı teşekkürler

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yusuf'u kıskandılarKredi hkMüdüre mesajla, velinin öğretmene davranışları mobing sayılır mı? Bunun için öğretmen ne yapabilir?Ara tatil seminerleriAra tatil seminerleri Online olsun.Müdür odasını silahla basan öğretmen.Yusuf Tekin istifa etmeli mi?Heyet raporu il dışıPDR'den sınıf öğretmenliğine geçişNöbet gününde okulda yemek.

Sözlük

yenidoğan çetesi 1 Teknoloji 2 evde kendi saçını kesenler 1 İkiz Çocuk 2 Güncel Şartlara Göre İlk Buluşmada İstenecekler 5 Gangs of Galicia 1 gülfeşan 4 Dubai Çikolatası 1 memurlar.net sözlük 1 akşama ne yemek yapsam 6

Son Haberler

AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibiŞanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandıKahramanmaraş'ta 51 cami ile 4 Kur'an kursunun açılışı yapıldı3 bebeklerini kaybeden aileden korkunç iddialar'Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde'

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi