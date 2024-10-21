KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Ekim 2024 16:01
p3 89 puan ile merkezi atama/adalet bakanlığı?

p3 puanım 89 ve bölümümde atamalar çok az. Bu puanla ne yapmak mantıklı merkeziden düz memurluk beklemeli miyim puanım yeter mi veya adalet bakanlığına başvurmalı mıyım? Şuan en garanti o görünüyor çünkü. Adalet bakanlığı mübaşirlik doğru bir tercih olur mu?


Sansasyonell
Aday Memur
21 Ekim 2024 16:52

Puanınız çok güzel. Merkezi atama veya kyk alımlarında şansınız yüksek. O puanı adliye için heba etmeyin bence

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