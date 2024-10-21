Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
21 Ekim 2024 16:02
2016 da sözleşmeli olanlar

2016 yılında sözleşmeli çalışıp bir derece alamayan arkadaşlar bu konu hakkında mahkemeye başvuran var mı acaba

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