Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


21 Ekim 2024 16:11
Eti maden

Eti maden işçi alımı yapacak yakında mülakat var alanım EML endüstriyel bakım onarım daha önce bu iş yerinde mülakata giren oldu mu ne gibi sorular gelebilir ?

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Tübitak gebze yerleşkesinde

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